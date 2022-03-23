Antalya'da mezarlıkta şüpheli ölüm 0:00 / 0:00

AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi mezarlıkta ölü bulundu.

Dinek Mahallesi'ndeki Alanya Belediye Mezarlığı'nda bir kişinin gölgelik demirlerinde iple asılı halde olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Orhan Ö.'nün (31) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine, Cumhuriyet savcısı ve polis olay yerinde inceleme yaptı. Daha sonra cenaze Alanya Belediye Morguna götürüldü. Orhan Ö.'nün kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.