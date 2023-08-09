Antalya'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, Halil İbrahim Kaşlıca'nın (38) kullandığı motosiklet, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşlıca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.