Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Antalya'da motosiklet ve bisiklet çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı

Antalya'da motosiklet ve bisiklet çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 2 motosiklet, 8 elektrikli bisiklet ve 37 bisiklet ele geçirildi.

Operasyonda 1'i çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir açıklarında geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
3 Şubat 2023 Cuma namazı saatleri İstanbul, İzmir, Ankara Bursa! Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM 3 Şubat Cuma namazı saatleri
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi, ölü ve yaralılar var! - Güncel haberler
GÜNDEM İETT otobüsü durağa girdi! Ölü ve yaralılar var
Diyanet haftanın Cuma hutbesini yayınladı! 3 Şubat 2023 Cuma hutbesi konusu nedir?
GÜNDEM Diyanet haftanın Cuma hutbesini yayınladı!
Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?
GÜNDEM Cuma namazı kılınışı
Mersin'de vidanjörün çarptığı kadın öldü
GÜNDEM Mersin'de vidanjörün çarptığı kadın öldü
Sakarya'da 5 kişinin öldüğü havuz faciasında karar! - En Son Haberler
GÜNDEM 5 kişinin öldüğü havuz faciasında karar!
Tutuklu avukattan "Hafızamı kaybettim" savunması
GÜNDEM Tutuklu avukattan "Hafızamı kaybettim" savunması
2023 Doğalgaz desteği Şubat ödemeleri: Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM Doğalgaz desteği Şubat ödemeleri!
CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
GÜNDEM En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.