Antalya'da motosikletin çarptığı yaya öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Giriş: 25.02.2024 - 00:23 Güncelleme: 25.02.2024 - 00:23
A.T. (20) idaresindeki motosiklet, Kızlarpınarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıymet Akyol'a (61) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.
Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.