Antalya'da nişanlı çiftin evi yangında küle döndü
Antalya'da nişanlı çiftin kaldıkları ev, çıkan yangında küle döndü. Yangından kendilerini sokağa son anda atarak kurtulan çift, henüz 20 gün önce sahiplendikleri iki yavru kediyi de kurtarmayı başardı. Ev ve eşyaları kullanılmaz hale gelen çift, yavru kedileri istemeyerek de olsa sahiplendirmek zorunda kaldı.
Anatalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1580 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında üst katta bulunan daireler de hasar gördü.
Kullanılamaz hale gelen dairede düğün hazırlığı yapan Barış Akdağ ve nişanlısının oturduğu öğrenildi.
Yangının Barış Akdağ, nişanlısı ve iki kardeşi ile birlikte otururken bir anda çıktığı evdekilerin alevlerin arasından kalmaktan son anda kurtuldukları belirtildi.
Genç çiftin sokakta bularak sahipleri kedilerini de yine son anda kurtardıkları öğrenildi.
Evlerinin küle dönüşünü izlemek zorunda kalan çift, yavru kedileri de uzun süre okşayıp sevdi. Zaman zaman evinin içindeki eşyaları da izleyen çift, ardından kalacak yerleri olmayınca kedileri başka bir vatandaşa yeni bir ev bulana kadar emanet etti.
"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"
Düğün hazırlıkları yaptıklarını ve birkaç ay önce eve taşındıklarını belirten Barış Akdağ, "Nişanlım, ben ve iki kardeşim kalıyoruz. Birkaç eşyamızı kurtarabildik, diğer tüm eşyalarımız yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şoke olduk" dedi.
Yangın anında 20 gün önce sokakta bularak sahiplendikleri kedi yavrularını da alarak evden çıktıklarını belirten Akdağ, "Evde otururken bir anda koltuğun yandığını gördük. İlk aklımıza kediler geldi. Onları hemen kucaklayıp hemen dışarı çıktık" ifadelerini kullandı.