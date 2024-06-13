Antalya'da nişanlı çiftin evi yangında küle döndü

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Düğün hazırlıkları yaptıklarını ve birkaç ay önce eve taşındıklarını belirten Barış Akdağ, "Nişanlım, ben ve iki kardeşim kalıyoruz. Birkaç eşyamızı kurtarabildik, diğer tüm eşyalarımız yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şoke olduk" dedi.