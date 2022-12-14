Antalya'da yaşanan sel felaketinin ardından birçok ilçede okullar tatil edilirken, 14 Aralık Çarşamba günü Antalya'da hangi ilçelerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yaşanan hava muhaleti hayatı olumsuz etkilerken, derelerin taşması sonucunda çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Peki, "Antalya'da okullar tatil mi? 14 Aralık bugün Antalya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...