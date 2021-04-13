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Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim potansiyelinin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 16 arttı.

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik tüketimi yüzde 16 arttı
AA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim potansiyelinin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yüzde 16 arttı.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, bölgenin salgına rağmen 2020'de tüm zamanların elektrik tüketim rekorunu kırarak, bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artışa imza attığını hatırlattı.

Yakaladıkları başarıyı bu yıla taşıdıklarını vurgulayan Bahar, Antalya OSB sanayicilerinin, yılın ilk çeyreğinde de yükselişlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Geçen yıl ilk 3 ayda 109 milyon 606 kilovat elektrik tüketen OSB firmalarının bu yıl aynı dönemde 127 milyon 322 bin kilovat elektrik tüketerek ilk çeyrekte yüzde 16 oranında bir artış gerçekleştirdiğini anlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Elektrik tüketimi, OSB'lerin üretim potansiyelini gözler önüne seren, çok önemli bir kriterdir. Şükürler olsun, bölgemizin elektrik tüketimi, dolayısıyla da üretim potansiyeli salgına rağmen her geçen gün artmaktadır. Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız salgın gibi olağanüstü koşullarda dahi var güçleriyle çalışıp üretmeye, ülkesine ve milletine katkı sağlamaya devam etmektedir."

- Sanayicilere aşılamada "öncelik" talebi

Üretimin kesintiye uğramadan devam etmesinde aşılamanın önemli bir etken olduğunu ifade eden Bahar, bölge çalışanlarına aşılamada öncelik tanınmasının, kent ekonomisine ve sürdürülebilirliğe yapılacak pozitif bir dokunuş olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bahar, vaka sayılarının düşmesi için tedbirlere ve kurallara uyulması çağırısında bulunarak, turizm sezonu için Antalya'nın risk haritasında bir an önce kırmızıdan maviye dönmesinin büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.

Sanayi ve tarım üretiminde artış olsa da Antalya'nın lokomotif sektörünün turizm olduğunun aktaran Bahar, "Antalya'nın, turizm sektörünün ve turizm tedarikçisinin, diğer sektörlerin bir yılı daha kayıplarla geçirecek gücü ve takati kalmadı. Herkes, önce kendisinin ve ailesinin sağlığı ve refahı için, kural ve tedbirlere uymalı, Antalya'nın başarılı bir turizm sezonu geçirmesi için elinden gelen gayreti göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.

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