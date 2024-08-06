Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Gedelme Yaylası bölgesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının başladığı gündüz saatlerinde helikopterle havadan müdahale edilebilen alevlerin söndürülmesi için kara ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Kara ulaşımının olmadığı bölgeye ekipler yürüyerek yaklaşık 1,5 saatte ulaşırken, arazözler için de kepçelerle yol açıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.