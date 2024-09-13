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        Haberler Gündem Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Antalya'da ormanlık alanda yangın

        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:09
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        Antalya'da ormanlık alanda yangın
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        Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan ve 1 hektarlık ziraat alanı zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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