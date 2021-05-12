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Antalya'da oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da, bir oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yerinde bulunan 2 minibüsü kurtarmaya çalışan Yusuf Ünal'ın vücudunda yanıklar oluştu. İş yerinin yanından geçen dereye giren Ünal, acısını azaltmak için vücuduna su döktü. Yangında, yaklaşık 2 milyon TL'lik hasar meydana geldi.

Antalya'da oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu
DHA

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesinde meydana geldi. Davut Ünal’a ait oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler minibüslerin de bulunduğu iş yerini sardı. Yükselen duman, şehrin birçok noktasından görüldü. O sırada çevrede bulunanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

'YANIYORUM, ARAÇLAR YANDI'

Yangını duyan Davut Ünal’ın kardeşi Yusuf Ünal da olay yerine geldi. Minibüsleri çıkarmak için iş yerine giren Yusuf Ünal, dumandan etkilendi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Bu sırada iş yerinin önüne çıkarak kendini yere atıp "Yanıyorum, araçlar yandı" diye bağıran Ünal’ı çevredekiler zor sakinleştirdi. İş yerinin yanından geçen dereye giren Ünal, acısını azaltmak için vücuduna su döktü.

Camlarda bulunan korkulukları keserek iş yerine girebilen itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürmek için büyük çaba sarf etti. Çalışmaların sürdüğü sırada vücudunda yanıklar oluşan Ünal’ın eşi iş yerine gelerek, eşine doğru koştu ve sağlık durumunu kontrol etti. Ünal, olay yerine gelen ambulansla tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İş yerinde bulunan ve zarar görmeyen parçalar ise çalışanlar ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yangında 2 minibüs zarar görürken, iş yerinde de yaklaşık 2 milyon TL'lik hasar meydana geldi.

Polis merkezine giden iş yeri sahibi Davut Ünal’ın da ifadesine başvuran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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