Panelvan tur aracı alev alev yandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki panelvan tur aracı, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 13.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:21
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D-400 kara yolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tarkan Akkoyun'un kullandığı panelvan tur aracının motor bölümü alev aldı.
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Alevler bir anda tüm araca yayıldı.
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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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