Antalya'da pompalı tüfekle işlenen cinayete ilişkin yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

Arkadaş grubu arasında çıkan kavgada Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (25) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kürüş Mahallesi Akyokuş Mezarlığı mevkisinde 21 Şubat'ta arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, pompalı tüfekle vurulan Hasan Hüseyin Yılmaz hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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