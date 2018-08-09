SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Duruşmada özür dileyip, kendilerini affetmesini istediler
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Antalya'da 'randevulu gasp'ta ikinci tutuklama

Antalya'da, randevu alarak gittikleri muayenehanede iç hastalıkları uzmanı Dr. Aysel Oktay'ı ellerini ve ayaklarını bağlayıp, bıçak göstererek, tehdit ettikten sonra gasp eden Faysal K. ile sevgilisi Esra A., hakim karşısına çıkarıldı. Faysal K.'nin tutuklu yargılandığı duruşma sonunda Esra A. da tutuklandı.

09.08.2018 - 12:52 | Güncelleme: DHA

Olay, 30 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında, iç hastalıkları uzmanı Dr. Aysel Oktay'ın Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde ev olarak da kullandığı muayenehanede meydana geldi. DHA'nın haberine göre, hasta gibi randevu alıp, gelen çift, bıçak göstererek, tehdit ettiği Aysel Oktay'ın ellerini ve ayaklarını bağladı. Çift, Oktay'ın cep telefonunu, bilgisayarını ve bazı ziynet eşyalarını gasbetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çiftin kaçtığı güzergahtaki iş yerinin güvenlik kamerası kaydından şüphelilerden birinin eşkaline ulaştı. Ekipler, kadının isminin Esra olduğunu ve pansiyonda kaldığını tespit etti. Pansiyonları bu isimle araştıran Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin Esra A. (33) ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Faysal K. (34) olduğunu belirledi. Çiftin olayı gerçekleştirdikten sonra hızla pansiyonu boşalttığı ve Diyarbakır'a gitmek üzere otogara gittikleri bilgisine ulaşıldı. Diyarbakır'a yer bulamamaları üzerine çiftin, Manavgat üzerinden Batman'a buradan da Diyarbakır'a geçtikleri belirlendi. F.K. adına kayıtlı evde saklanan çift, polisin operasyonuyla yakalandı. Antalya'ya getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Faysal K. ile Esra A., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan çiftten Faysal K. tutuklanırken, Esra A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'KENDİMDE DEĞİLDİM'

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Faysal K. ile tutuksuz sanık Esra A., müşteki Aysel Oktay ve taraf avukatları katıldı. Sanık Faysal K., savunmasında, olay tarihinde ve saatinde kendinde olmadığını öne sürerek, "Evin içinde ne yaşandı, ne oldu; bilmiyorum. Müştekiden özür diliyorum. Beni affetmesini istiyorum. Olaydan sonra Diyarbakır'a gittim. Müştekiden yağmaladığım eşyaları Diyarbakır'da sattım. Müştekinin ne kadar zararı varsa karşılamak isterim" dedi.
Esra A. ise savunmasında, Faysal K. ile 6 aydır birliktelik yaşadıklarını belirterek, "Pişmanım. Ayağımın altında yaralar var. Onun için muayenehaneye gitmiştim. Olay nasıl oldu, anlayamadım. Bir anda oldu. Müştekiden yağmalanan eşyaları Faysal almıştı. Nerede, nasıl sattığından haberim yok" diye konuştu.

'SANIK ESRA ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME OTURDU'

Dr. Aysel Oktay da sanıkların olayı tasarlayarak, gerçekleştirdiklerini savundu. Yaklaşık 50 yıldır hekimlik yaptığını anlatan Oktay, şöyle konuştu:
“Sanıklardan Faysal K. olay günü sabah arayarak randevu aldı. Randevu saat 14.30'dayken, 14.00'te diğer sanık Esra A. ile birlikte muayenehaneme geldiler. Ayağında yara olduğunu söyleyen sanık merdivenleri yürüyerek çıkmıştır. Sanık Esra'nın ayağında yara yoktu. Küçük bir çizik vardı. Şikayetlerini sordum. Esra A. ayağında yara olduğunu söyledi. Ayağındaki küçük çiziği göstererek, 'Bu mu yara?' dedim. Sanık Faysal K. bana dizinde de yara olduğunu söyledi. Ben arkamı döndüğüm sırada Faysal K. bana bıçağı göstererek, 'Kıpırdama, ne varsa vereceksin' dedi. Ben de yanlış geldiğini, para olmadığını söyledim. Önce ayağımı, sonra ellerimi, ardından ağzımı bağladılar. Oldukça kilolu olan sanık Esra elinde bıçakla üzerime oturdu. Sonra bana konuşmamamı ve sağa sola dönmememi istedi. Aksi takdirde bana bıçağı sokacağını söyledi. Her tarafı dağıtarak aradılar ama bir şey bulamadılar. Ben onlara yanlış yaptıklarını söyledim. Faysal K., 'Biz buradan para almadan çıkmayacağız. Paraları nereye koydun?' dedi. Sonra giderken benim dinleme aletimin işe yarayan yerlerini keserek kullanılmaz hale getirdiler."

'1 HAFTA ÜZERİMDEN KAMYON GEÇMİŞ GİBİ HİSSETTİM'

Sanıkların, çıkarken bağlı ellerine üçüncü düğüm attığını da kaydeden Aysel Oktay, "Sanıklar beni darbetti, dişlerimi kırdı. Giderken de 'Biz gidiyoruz' dediler. Dişlerimi hala yaptıramadım. Sanık Esra A., yarım saate yakın üzerime oturduğu için 1 hafta boyunca sanki üzerimden kamyon geçmiş gibi hissettim" dedi.
Mahkeme başkanının olay sırasında hangi eşyalarının gasbedildiğini sorması üzerine Dr. Oktay, "2 cep telefonum, 1 tabletim. 100 yıllık anne hatırası altın bilekliğimi aldılar. Telefonumun birisinde sadece hastalarımın telefonu vardı. Maddi zarar hesabı yapmadım. Telefonlarım ve tabletim eskidir. Fazla maddi değeri yoktur. Bunun için onlardan para istemiyorum. Sadece telefonumun içerisindeki numaralarım varsa onları versinler. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyetinin, gasbettiği eşyaları kaça sattığını sorduğu Faysal K. ise "Telefonları ve tableti 350 TL'ye, bilekliği de 1100 TL'ye sattım. Bu miktarı müştekiye geri ödemek istiyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine söz verilen Oktay, sanıkların belirttikleri miktarı öğrencilere bağışlamak üzere kabul edebileceğini söyledi.
Mahkeme heyeti, Faysal K.'nin tutukluluğunun devamına, Esra A.'nın ise kaçma şüphesinin bulunduğuna, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin yeterli olamayacağına kanaat getirerek, tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X