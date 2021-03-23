Antalya'da sebze hallerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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AA

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Demre, Finike ve Kumluca bölgesinde bulunan sebze hallerinden plastik sebze kasalarının çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Fiziki ve teknik takip ile kamera görüntülerinin incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen İ.K, M.H.K. ve H.K, gözaltına alındı.

Beykonak Mahallesi Akmaz mevkisinde iki hurda deposunda çalıntı 5 bin sebze ve meyve kasası, Kumluca ve Finike Belediyelerine ait 10 metal geri dönüşüm konteyneri, su dinamosu ve 2 büyük tip akü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ile M.H.K, tutuklandı, H.K, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.