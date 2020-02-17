AA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyayla Mahallesi'nde yaşayan H.E. ile oğlu Ö.E'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin, evlerinin önündeki bahçede bulunan serada sobalı ısıtma sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştirdikleri belirlendi. Ekiplerin serada ve evde yaptıkları aramada 342 kök Hint keneviri, 198 gram Hint keneviri tohumu ve 101 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E. ve Ö.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk ediliği adliyede çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.