Antalya'da sezon Ukraynalı turistlerle hareketlenecek

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği kriterler konusunda hazırlıklarını tamamlayan tesisler, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yeni normalleşme süreci kapsamında, ziyaretçilerin sağlığının korunması için havalimanından yolcu transferine, otellerin girişinden tüm alanlarına, plajlara kadar yoğun tedbirler alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz'da başlayacağını duyurması, turizm sektörünü sevindirdi.

- "Türkiye bu sezon için birçok adım attı, turistlerin de dikkatli olması lazım"

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, AA muhabirine, 1 Temmuz'da, Türkiye'nin tatil merkezlerine charter uçuşların başlamasıyla Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden turistler beklediklerini söyledi.

Vatandaşlarının Antalya'ya çok sıcak baktığını belirten Khomenko, "Güneş, deniz, Türk milletinin misafirperverliği ve her şey dahil konsepti sayesinde, yıldan yıla gelen Ukraynalı turist sayısı artıyor." dedi.

Turistlerin Kovid-19'u kapsayan seyahat sigortası almasının önemli olduğunu vurgulayan Khomenko, konsolosluk olarak tur operatörleriyle Antalya'daki turistlere gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kovid-19 tedbirlerinin önemine işaret eden Khomenko, şunları kaydetti:

"Ukraynalı turistler, kesinlikle Antalya'ya gelecek. İki aylık karantinadan herkes etkilendi, çevreyi değiştirmek istiyorlar. Toplumsal ve bireysel kuralları önemsemek gerekiyor. 19-21 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 40'tan fazla büyükelçi ve birçok yabancı gazeteciye, bu sezonun hazırlığını tanıttı. Otellerin organizasyonu, güvenlik tedbirleri, plajlarda, otellerde ve tarihi yerlerde turistlerin uyması gereken kuralları gösterdiler. Türkiye bu sezon için birçok adım attı, turistlerin de dikkatli olması lazım."

Herkesin, salgın nedeniyle hem kendisinden hem de çevresindeki insanlardan sorumlu olduğunu ifade eden Khomenko, tatilcilerin otellerde uygulanan yeni kurallara anlayışlı ve duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Khomenko, "Turistlerimizin havalimanı, transfer, plaj ve yemek salonları gibi toplumsal yerlerdeki görevlilerin uyarılarını dikkate almasını istiyoruz. Antalya'daki Ukraynalılar için acil hattımız +90 554 169 96 60." dedi.

- "Güzel bir başlangıç olacak"

Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner de Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşların güzel bir başlangıç olacağını söyledi.

Turizmcilerin olağanüstü zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Baraner, şöyle devam etti:

"Buna rağmen turizmcilerin dünyaya pozitif mesaj vermelerini istiyorum. Çünkü bugünlerde eğer turizmi yeniden canlandırırsak, yani Ukraynalı turistlerin gelişleriyle beraber, oteller yüksek hizmet kabiliyetini dünyaya sergilerse bu, diğer ülkeleri de tetikler. Otellerde iyi servis verildiği ve Avrupa sınırları içinde en üstün hizmeti bizim verdiğimizi gösterirsek, bunun çok faydasını görürüz."

Baraner, Kovid-19 sürecinde iki ülke arasındaki uçuşların başlayacak olmasının sektörü sevindirdiğini bildirdi.

Antalya'ya geçen sene en çok turist gönderen ülkeler arasında 5 milyon 582 bin 763 turistle Rusya Federasyonu birinci, 2 milyon 673 bin 545 ziyaretçiyle Almanya ikinci, 803 bin 684 turistle Ukrayna üçüncü sırada yer aldı.