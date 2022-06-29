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Antalya'da şiddetli rüzgar sahildeki şemsiyeleri uçurdu

Turizmin gözde bölgelerinden Antalya'da bir anda çıkan rüzgar, sahildeki şemsiyeleri havaya uçurdu. Kısa süreli paniğe yol açan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Antalya'da şiddetli rüzgar sahildeki şemsiyeleri uçurdu
Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu
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İHA

Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde aniden çıkan rüzgar, şemsiyeleri balon gibi gökyüzüne çıkardı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda kimse yaralanmazken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğlen saatlerinde Konyaaltı Sahili 11 ve 12 nolu Beach arasında aniden rüzgar çıktı. Cankurtaranlar vatandaşları ikaz düdükleriyle uyarırken, sahilde kısa süreli panik havası yaşandı. Rüzgarın etkisiyle sahildeki şemsiyeler bir anda etrafa saçılmaya başladı.

Bir çok şemsiye ise metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü. Tatilcilerden bazıları şemsiyelerini elleriyle tutmaya, bazıları da kapatıp çıkarmaya çalıştı.

Olayda yaralanan olmazken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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