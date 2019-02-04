Kepez ilçesine yaşayan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö., 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Anne Emine Ö. de kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' yazılı mesaj geldi. Emine Ö., hemen mesajın gönderildiği numarayı aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Ö., şikayetçi oldu.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Savaş G. ve kaçırdığı Sıla Ö.'nün, yerini tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö. de ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sıla Ö.'nün, soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde misafir edileceği ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

'KIZIMIN EVLİLİK DEĞİL OKUMA ÇAĞI'

Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Özcan, "Ben 1 haftada kaç kez öldüm? Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.