Antalya'da silahlı kavgada kazara vurulan kişi ağır yaralandı Antalya'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada vücuduna kazara kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada kaza kurşunu isabet eden bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçgen Mahallesi 95 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Fatih U. ile Burak A. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Silahtan çıkan mermi, spot dükkanının önünde duran Erhan Subaşı'ya isabet etti. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Subaşı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elinde pompalı tüfek ile kaçan Fatih U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis diğer şüpheli Burak A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.