Antalya'da sit alanındaki otel yıkıldı 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Begonya Sokak'ta bulunan otel ile bitişiğindeki ev, Manavgat Belediyesi Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makinaları ve ekipler tarafından yıkıldı.

Otel ve yanında bulunan yapının 3. derece sit alanı üzerinde kaçak yapı olması nedeniyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı alındığı, son olarak 19 Mart tarihinde 19 Nisan 2022 saat 10.00 da yıkım yapılacağının tebliği edildiği bu tarihe kadar eşyaların tahliyesinin yapılmaması nedeniyle belediye ekiplerinin koruma kurulunun almış olduğu kararı uyguladığı bildirildi.

EŞYALARI BELEDİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

İşletme sahibinin son dakikaya kadar mahkemeden gelecek yürütmeyi durdurma kararını beklemesi nedeniyle tahliye etmediği otel ve evde bulunan değerli eşyalar Manavgat belediyesi ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Belediye personeli, dışarı çıkardığı muhabbet kuşunun güneşten etkilenmemesi için kafesinin üzerine havlu örttü.

Malzemelerin alınmasının ardından iş makinesi binanın dış kısımlarının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında iş yeri sahibi ile işletmecisi arasında yaşanan kısa süreli tartışma dışında herhangi bir olay yaşanmadı.