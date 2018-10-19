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Antalya'da suç şebekesine baskın: 22 gözaltı

Antalya’da 27 ayrı olaya katıldıkları tespit edilen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün ikametlerinde yapılan aramalarda 31 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi

19.10.2018 - 09:13 | Güncelleme: İHA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından çıkar amaçlı silahlı suç örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli yağma, dolandırıcılık, silah ticareti ve tefecilik suçları başta olmak üzere 27 ayrı olaya iştirak ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. 9 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonucunda Antalya Merkezli, Serik ilçesi ve 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ve işlenen suçlara iştirak ettiği tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.

31 TABANCA VE 7 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

İHA'nın haberine göre şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, değişik çap ve markalarda 2’si ruhsatlı 31 adet tabanca ve bu tabancalara ait 375 fişek, bin 335 gram esrar, 1 adet balistik yelek, 7 av tüfeği ve av tüfeklerine ait çok sayıda fişek, 2 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 2 jop, 4 bıçak, çek, senet ve araç satış sözleşmeleri, çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek el konuldu. Örgüt liderine ait iş yerinde çalışan bir kişi de hırsızlık suçundan yakalandı.

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