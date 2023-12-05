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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da tadilat yapılan iki katlı bina çöktü

        Antalya'da tadilat yapılan iki katlı bina çöktü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan iki katlı bina çöktü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 00:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 00:17
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        Antalya'da bina çöktü!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kısmi tadilatın yapıldığı iki katlı bina çöktü. Binanın hasar gördüğü olayda ölen veya yaralanan olmadı.

        Olay akşam saatlerinde Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan üst katları tadilattaki 2 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş katında bir kişinin yaşadığı belirtilen binada çökme esnasında kimse bulunmadığı belirlendi.

        Ekipler tedbir amaçlı arama çalışması gerçekleştirirken olay esnasında alt katta oturan kadının komşusuna gittiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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