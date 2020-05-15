Antalya'da tekneyle amatör balık avına şartlı izin

AA

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasaklanan tekneyle amatör balık avı, bazı kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, daha önce yasaklanan denizde ve iç sularda amatör su ürünleri avcılığı faaliyetlerine ilişkin, salgınla mücadelede gelinen aşama ve ilgili kurum temsilcileriyle istişareler sonrasında yeniden değerlendirmede bulundu.

Buna göre, il genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulması uygulamasının devamı kararlaştırıldı.

Denizde oltayla amatör su ürünleri avcılığı yapılan özel teknelerde ise boyu 5 metre ve altında olanlarda en fazla 2, boyu 6 ile 10 metre arasındakilerde en fazla 3 ve boyu 10 metreden fazla olanda ise en fazla 5 kişi bulunmasına karar verildi.

Tekne içerisinde bulunulduğu sürece maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve yürürlükteki mevzuat kurallarına uyulması kaydıyla balık avı yapılabileceğine hükmedildi.