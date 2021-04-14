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Antalya'da tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması ve bilinçli tarımla üretilmesi için çalışma yapılıyor

Antalya'da ilaç ve gıda ile kozmetik gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması ve bilinçli tarımla üretilmesi için çalışma yürütülüyor.

Antalya'da tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması ve bilinçli tarımla üretilmesi için çalışma yapılıyor
AA

Antalya'da ilaç ve gıda ile kozmetik gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması ve bilinçli tarımla üretilmesi için çalışma yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca çiftçiyi ekonomik değeri yüksek tıbbi aromatik bitki üretimine teşvik etmek için İbradı ilçesinde üreticilere adaçayı ve lavanta fideleri hibe olarak dağıtıldı.

İbradı Tarımsal Üretim Kooperatifinin de desteğiyle adaçayı fidelerinin 4 dönüm alana dikimi yapıldı.

İlçede ilk kez Ormana bölgesinde denenecek olan lavanta bitkisi de üreticilere teslim edildi.

Lavanta ve adaçayı dikimi ve yetiştiriciliğiyle ilgili bölgedeki üreticilere bilgi verildi. Lavanta bitkisinin görsel güzelliği kadar maddi olarak da kazançlı bir üretim olduğuna, özellikle lavanta balı üretimini artırdığına dikkat çekildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, İbradı'nın çok verimli topraklara sahip olduğunu, bu toprakların işlenmesine teşvik için projeler geliştirdiklerini kaydetti.

- Eski okul üretim merkezine dönüşecek

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, İbradı bölgesindeki tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini arttırmak için Ürünlü Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulunu üretim merkezine dönüştürecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belediyeye tahsis edilen okulda özüne uygun şekilde tadilat çalışması gerçekleştirilecek. Üretim merkezine tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve mamule dönüştürülmesi için gerekli makine, teçhizat ve teknik destek sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Murat Yamansoy, 1930'da yapılmış köy okulunun uzun süredir atıl bir vaziyette olduğunu belirtti.

Üretim merkezi sayesinde hem okulun onarılmış hem de bölgeye yeni bir iş kapısı açılmış olacağını vurgulayan Yamansoy, çiftçiye verilen destekten dolayı çok teşekkür etti.

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