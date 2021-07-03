Antalya'da tıp fakültesini bitiren üçüz kız kardeşlerin mezuniyet sevinci

AA

Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda düzenlenen törende, tıp fakültesindeki öğrenimlerini tamamlayan 366 mezuna diplomaları verildi.

Mezunlar arasında yer alan 24 yaşındaki üçüzler Deniz, Başak ve Aslı Kozak ilgi odağı oldu.

Gazetecilere poz veren üçüz kardeşlerden Deniz Kozak, "Üçüz kardeşler olarak aynı sınıftan birlikte mezun olduğumuz için çok mutluyuz. Hep birbirimizi destekledik, yan yana olduk. Birlikte mezuniyet heyecanı yaşadığımız için de çok gururluyuz." dedi.

Deniz, farklı liselerde eğitim gördüklerini, kardeşlerinden Başak'ın uzmanlık alanı olarak enfeksiyonu, kendisinin psikiyatriyi düşündüğünü, Aslı'nın ise henüz karar vermediğini söyledi.

- "Hatta uzayda, Mars'ta, Ay'da bile"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise törendeki konuşmasında, doktorluğun çok önemli bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Öğrencilere seslenen Özkan, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde geçerli bir mesleğiniz var. Hatta uzayda, Mars'ta, Ay'da bile. İnsanlık nerede olursa olsun bize hep ihtiyaç duyacak. Lütfen bu muhteşem gücün farkında olun ve mesleğinize sahip çıkın. Bu hafta Ömer Özkan hoca ile beraber bir kol nakli gerçekleştirdik ve sonrasında benden 30 yaş büyük olan hastanın babası ellerime sarıldı ve öpmeye kalktı. İnsanların gözlerinde gördüğümüz minnet sadece hekimlere özgü bir duygu."

Dönem birincisi Ceyhun Kadem, yaş kütüğe isminin yazılı olduğu plaketi çaktı.

Protokol üyeleri, öğretim üyeleri ile ailelerinde katıldığı törende, tıp fakültesi mezunları ant içti.