Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı sona erdi. ITB Berlin Fuarı’na Türkiye’nin de bulunduğu 181 ülke katıldı. 10 bin katılımcının yer aldığı fuarda Türkiye’den 100’ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ve dernek yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl Göbeklitepe başta olmak üzere Aspendos, Truva ile Türkiye’nin kültür ve turizm alanındaki zenginliğini replikalarla tanıttı. Fuarda Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından Gaziantep baklavasının yapılışı uygulamalı olarak ziyaretçilere gösterildi. Yapılan baklavalar ziyaretçilere ikram edildi. Baklavaların tadına bakmak isteyenler stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ALMAN TURİST SAYISINDA YÜZDE 25-30 ARTIŞ BEKLENİYOR



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ITB Berlin Fuarı'nın önceki yıllara göre yoğun katılımlı ve başarılı bir şekilde geçtiğini belirtti.



Bu yıl Antalya’da Alman turist sayısında ciddi artış olacağının altını çizen Çetin, “Yüzde 25-30 civarında bir artış bekliyoruz. Ama pazarı bırakmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Önümüzdeki MITT Fuarı da çok önemli. Bizim iki önemli fuarlarımız var biri Almanya, biri Rusya’da. Geçen sene 2 milyon 200 Almanya, 4 milyon 600 Rus misafiri ağırladık. Rusya fuarını da bakıp önümüzdeki yılı değerlendirmeye başlayabiliriz. Şu ana kadar Avrupa’dan gelen verilen bizim için sevindirici” diye konuştu.

Türkiye standının fuarda büyük beğeni topladığını dile getiren Davut Çetin, Avrupa’nın bu yıl daha fazla seyahat etmesini beklediklerini belirtti.

"CİTY BUS"



Kent merkezine daha fazla turist getirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Çetin, “Yerel seçimlerin ardından belediye başkanları ile bir toplantı yapacağız. City Bus ile Belek ve Kundu’dan şehir merkezine turist çekebiliriz. Ama kent merkezinin de turistin gireceği duruma göre düzenlenmesi gerekir. Merkeze geçen sene, diğer yıllara göre çok turist girdi. Kalekapısı, Kapalıyol ve AVM’lerin olduğu bölgelere gelen turist sayısında ciddi artış oldu. Ama Kaleiçi’ni daha fazla turistle buluşturmalıyız” ifadelerine yer verdi.



ATSO Başkanı Çetin, turizm sezonu başlamadan önce Kaleiçi bölgesini canlandırmak adına bir gastronomi festivali yapmayı planladıklarını kaydetti. Çetin, kent merkezinin turizme göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, özellikle Dönerciler Çarşısı ve Belediye İşhanı’nın yeniden canlandırılmasını istedi.