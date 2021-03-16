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Antalya'da turizm sezonu öncesi salgın süreci değerlendirildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birinin Antalya'dan sağlandığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili süreci iyi yöneterek, iyi bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini bildirdi.

Antalya'da turizm sezonu öncesi salgın süreci değerlendirildi
AA

Yazıcı, çevrim içi gerçekleştirilen salgın sürecinin değerlendirilmesine ilişkin toplantıda, salgın nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığını, süreci yönetmekte herkese sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Yaklaşık bir yıldır salgının yayılmasını engellemek amacıyla her kurumun büyük bir gayretle çalıştığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Turuncu, yani yüksek risk grubundayız. Daha dikkatli olarak şehrimizi ve kendimizi bu zorlu süreçte korumalıyız. Antalya'yı tek başına ele alamayız. Çünkü burası Türkiye'nin turizm başkenti. Ülke adına taşıdığımız çok daha büyük bir sorumluluğumuz var. Ülkemizin turizm gelirlerinin üçte biri Antalya'dan sağlanmakta. Geçen yıl turizm gelirlerimizi yeterince sağlayamadık. Sezon sonuna doğru üç aylık bir dönem iyi geçti fakat Antalya için bu yeterli değil. Yeni sezonun açılmasına da az bir süre kaldı. Önümüzdeki süreci iyi yöneterek iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz."

- "Turizm sezonu öncesi kötü bir tablo sergilemeyelim"

Yazıcı, kentin bir an önce risk grubunda turuncudan sarı ve mavi kategorilere geçmesi için bu yönde herkesin elinden geleni yapması gerektiğini bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine örnek olmaları yönünde çağrıda bulunan Yazıcı, "Denetim yapan da evde bekleyen vatandaşlarımız da esnafımız da bu süreçte psikolojik, sosyolojik, ekonomik olarak yoruldu. İnşallah aşılamayla da bu illetten kurtulacağımızı ümit ediyorum. Turizm sezonuna girerken kötü bir tablo sergileyip hem Antalya'yı hem de ülkemizi zora sokmamaya dikkat edelim." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe kaymakamları, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı.

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