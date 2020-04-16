Antalya'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan sağlık çalışanlarına

AA

Sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla 500 gül dağıtan din görevlileri, verdikleri çabadan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Erdem, Kepez İlçe Müftülüğü'ne bağlı çalışan din görevlileri olarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının evlerinden uzak insanların kurtuluşu için çaba gösterdiklerini vurgulayan Erdem, "Onlara müteşekkiriz. Biz de din görevlileri olarak onların yanlarında olduğumuzu göstermek için 500 gül takdim ettik. Vakit birlik vakti. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Lütfen evde kalın, sağlıklı kalın." diye konuştu.

Sağlık çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade etti.