Antalya'da VIP minibüsü güzellik merkezine dönüştüren şüpheli yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, Çolaklı'da olduğu tespit edilen şüpheliyi VIP minibüsünde yakaladı. Minibüste ve R.G'nin ikametinde yapılan aramada güzellik işlemleri yapmaya yarayan çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi. Şüpheli ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.