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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da VIP minibüsü güzellik merkezine dönüştüren şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Antalya'da VIP minibüsü güzellik merkezine dönüştüren şüpheli yakalandı

        Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 04:56 Güncelleme: 14.11.2024 - 04:56
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        VIP minibüsü güzellik merkezine dönüştüren şüpheli yakalandı
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        Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, Çolaklı'da olduğu tespit edilen şüpheliyi VIP minibüsünde yakaladı. Minibüste ve R.G'nin ikametinde yapılan aramada güzellik işlemleri yapmaya yarayan çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi. Şüpheli ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Öte yandan Antalya'da 2022 yılında, 44 yaşındaki Hicran Çukur, R.G'den güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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