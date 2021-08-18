Antalya'da yangınlarda zarar gören elektrik hatları yenilendi

AA

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Antalya'da Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki'de yangınlarda zarar gören bölgelere yeniden enerji sağladı.

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, yaptığı açıklamada, yangınlar sırasında bölgede enerji ihtiyacının güvenli şekilde sağlanması amacıyla tüm kaynak ve ekiple sahada yer aldıklarını bildirdi.

Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarında 1616 direğin 54 kilometre alçak gerilim-orta gerilim elektrik dağıtım hattının hasar gördüğünü, yaklaşık 40 kilometre abonenin bağlantı hattının kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Müdüroğlu, ekiplerin yangından etkilenen 706 trafodaki 40 bin aboneye enerji sağlamak için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Müdüroğlu, yangından etkilenen 53 mahallenin tamamına yangın soğutma çalışmalarının hemen ardından yeniden enerji verildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Afet esnasında anlık enerji ihtiyaçlarının karşılanması adına yoğun çaba gösterildi. Yangında evi hasar gören afetzedelerin konaklaması için kurulan konteynerlerin elektrik bağlantıları anlık olarak devam ederken şu ana kadar 374 konteynerin elektrik bağlantısı gerçekleştirildi. Enerji verilemeyen yerlerde 42 adet jeneratörle acil ihtiyaçlar karşılandı. 400'e yakın personelimizle zarar gören bölgelerin tamamını kısa bir sürede yeniden enerjilendirdik. Hiç zaman kaybetmeden zarar gören ve kullanılamaz hale gelen altyapının yenilenmesi için de yatırım çalışmalarına başladık."

- "Enerjisiz abone kalmadı"

Afet bölgelerinde enerji ihtiyacının en kısa zamanda karşılanabilmesi için ilk dakikalardan itibaren çalıştıklarını anlatan Müdüroğlu, hasarın büyük olduğu üç mahalle hariç, bölgede orta gerilim seviyesinde enerjilendirmenin gerekli onarım ve yenileme çalışmaları sonrası yapıldığını bildirdi.

Üç mahalledeki enerji ihtiyacının da en geç 24 saat içerisinde jeneratör vasıtasıyla sağlandığına işaret eden Müdüroğlu, yapımına başlanan 24 kilometrelik orta gerilim hattının büyük bir bölümünün tamamlandığını aktardı.

Yangından etkilenen bölgelerin büyük çoğunluğunda alçak gerilim seviyesinde, ilk 24 saat içinde gerekli onarımlar ve yenileme çalışmaları yapılarak enerjilendirmenin kalıcı olarak temin edildiğini vurgulayan Müdüroğlu, "İki mahallemizde ise alçak gerilim seviyesindeki şebekemizin tamamının kullanılamaz durumdaydı. Hızla harekete geçerek şebekeyi yeniden tesis ettik ve 48 saat içerisinde abonelerimiz kalıcı olarak enerjilendirildi. An itibarıyla bu bölgemizde enerjisiz abone kalmamış bulunuyor." ifadesini kullandı.