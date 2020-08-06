Antalya'da yatak odasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler harekete geçti.

Evde yapılan aramada yatak odasındaki saksılara ekilen 14 kök Hint keneviri ile üretimde kullanılmak üzere 4 mekanik saat, 2 fan, 2 hava filtresi, 2 güç kaynağı, 3 buhar makinesi, termometre, 2 bitki lambası ve vantilatör ele geçirildi.

Şüpheli E.K. gözaltına alındı.