Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yavru bir kedi, parkta yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre, kan donduran vahşet, Gençlik Mahallesi'ndeki Haşım İşçan Parkı'nda gerçekleşti. Gece meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece ısınmak için yaktıkları ateşe yavru kediyi attı. Vücudunun büyük bölümü yanan yavru kedi öldü.

POLİS ARIYOR

Olay, sabah belediye temizlik görevlilerinin parka gelmesiyle ortaya çıktı. Yanmış kedi ölüsünü gören işçilerin ihbarıyla parka polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

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