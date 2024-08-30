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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını | Son dakika haberleri

        Antalya'da yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını

        Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:06
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        Antalya'da orman yangını
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        Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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        #Antalya Aksu
        #orman yangını
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