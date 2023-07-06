Antalya'da 'Yeşilçam Festivali' düzenlendi

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'Hababam Sınıfı'nın bilinmeyenlerini anlatan oyunculardan Bülent İğdiroğlu, rol aldıkları 'Hababam Sınıfı' filmlerinin kendileri için çok özel olduğunu söyledi.



Film setlerinde birçok sahnenin doğaçlama olduğunu dile getiren Bülent İğdiroğlu, "Filmde benim için en eğlenceli sahne müfettiş sahneleriydi. Ergin Orbey muhteşem bir oyuncuydu. O sahneler yazılıydı ancak birçok şey de spontane gelişti. Kızarması, verdiği tepkiler aslında sonradan bütünleşti. Bizler için bunların hepsi çok keyifliydi" dedi.

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Tuncay Akça ise 'Hababam Sınıfı' ile arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını söyledi. Sette bir süre çeşitli işler yaptığını anlatan Akça, "Bir gün Ertem Eğilmez Adile Naşit'e bir sahne anlattı. Ben de o esnada bir kahkaha attım. O kahkaha sinemaya girişim oldu. Çok tesadüf oldu ama ondan sonra bu piyasadaki o dönemin iki çocuk oyuncusundan biri oldum" diye konuştu.