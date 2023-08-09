Antalya'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Elmalı-Korkuteli kara yolu Beğişovası mevkisinde S.Ş. (64) idaresindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden C.Ö. (63) yönetimindeki traktöre çarptı.
Kazada, sürücüler ile otobüsteki yolculardan R.K. (73), R.B. (67) ve S.G. (67) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ş'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Otobüstekiler, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.