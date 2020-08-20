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Antalya'da "yüksek sesle müzik yayını" kavgası: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Antalya
AA

Çarşı Mahallesi'nde eğlence mekanı sahibi C.B. (33),yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle çalışanı C.D. (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından C.D'nin olayı anlattığı ağabeyi A.D. (29),iki av tüfeğiyle geldiği iş yeri önünde rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iş yeri çalışanlarından Ş.B. sağ bacağından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de bir el ateş eden A.D. uyarı ateşinin ardından teslim oldu.

Tüfek saçmalarından dolayı ayağından hafif yaralanan A.D, doktor raporunun ardından kardeşi C.D. ile emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.D. "kasten yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı, kardeşi C.B. serbest kaldı.

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