Antalya'daki çiçek mezatında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Antalya'daki çiçek mezatında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği

Türkiye'de kesme çiçek üretiminin yüzde 50'sinden fazlasının gerçekleştirildiği Antalya'da, çiçek mezatlarında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hareketliliği yaşanıyor.

Antalya'daki çiçek mezatında
AA

Ülke genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekcilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Antalya'daki mezatında, en yüksek teklifi veren esnaf, istediği çiçeğe sahip oluyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına rağmen ihracatta en iyi dönemini yaşayan sektör, özellikle özel günlerde yoğun bir mesai harcıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiçek mezatlarında açık artırma usulüyle satışların gerçekleştirildiğini söyledi.

Mezatlarda ağırlıklı olarak iç pazara yönelik satışlar yapıldığını, ihracatçı firmalara da ürün tedarikinde bulunulduğunu anlatan Yılmaz, banda giren çiçeklere en yüksek fiyatı veren alıcının sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye dağılan çiçeğin yüzde 50'sinin bu kooperatifçe yapılan mezatlardan tedarik edildiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'nin değişik illerinden çiçekler buraya geliyor ve yine farklı illerden gelen firmalar tarafından satın alınıyor. Çiçeklerin fiyatları arz talep üzerinden belirleniyor. Birden çok alıcı aynı çiçeğe ilgi gösteriyorsa, o çiçeğin fiyatı ona göre artıyor. İlgi gösterilmiyorsa fiyat düşüyor." diye konuştu.

Yılmaz, mezatlarda genelde 3 gün satış yapıldığını ve alıcılara taze çiçek sunulduğunu dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mezatlarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını aktaran Yılmaz, sektörün en iyi dönemini yaşadığını bildirdi.

Dünya Kadınlar Günü için sevkiyatların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Yılmaz, "Dünyanın kadınları için 60 milyon dallık bir ihracatımız söz konusu. Bunun da parasal değeri 8 milyon dolar civarında. Dünyanın birçok ülkesine ürün gönderiyoruz." dedi.

Özellikle ihracatta ciddi bir talep söz konusu olduğunu ifade eden Yılmaz, zaman zaman taleplere karşılık veremediklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı