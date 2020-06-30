Antalya'daki Düden Şelalesi'nde doğa canlanıyor

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açılan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde Antalyalıların ve turistlerin gözdesi oluyor.

Mavi ve yeşilin buluştuğu doğa harikası Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yapıyor, eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından hizmet verilen şelalede, kapalı olduğu dönemde düzenli olarak çevre ve su temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Şelalenin suyunda belirgin bir berraklık gözlenirken, bitki örtüsü de canlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, salgın döneminde doğanın kendini yenilediğini, bunun da en çok Düden Şelalesi'nde göze çarptığını belirtti.

Şelaleyi saran bitkilerin gürleştiğini, genel bir canlanmanın göze çarptığını anlatan Ünal, "Suyun temizlenmesi sonucu canlı türlerine doğal yaşam alanı hazırlanmış oldu.

Örneğin şelalede 5 yıldan sonra ilk kez balık görüldü. Ayrıca ördekler de şelalede misafir olmaya başladı. Bu doğal güzelliğe canlı türleri de renk katmaya başladı. Bu canlılık

misafirlerimizin de ilgisi çekiyor." ifadelerini kullandı.