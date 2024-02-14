Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Antalya'daki selde boğulmak üzere olan kediyi, canını hiçe sayıp böyle kurtardı! - Video haber

        Antalya'daki selde boğulmak üzere olan kediyi, canını hiçe sayıp böyle kurtardı!

        Antalya'da meydana gelen selde AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek, kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumda mahsur kalan kediyi kurtardı. Tamamen sel sularıyla dolu olan bodrum katına giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi kurtardı. İşte o anlar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğulmak üzere olan kediyi böyle kurtardı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Turuncu kodla uyarılan Antalya’da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve işyerleri sular altında kaldı. Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti.

        Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı.

        REKLAM

        Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, ‘Rabbim sen yardım et’ diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"