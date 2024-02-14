Antalya'daki selde boğulmak üzere olan kediyi, canını hiçe sayıp böyle kurtardı! - Video haber

Antalya'daki selde boğulmak üzere olan kediyi, canını hiçe sayıp böyle kurtardı! - Video haber

Antalya'daki selde boğulmak üzere olan kediyi, canını hiçe sayıp böyle kurtardı! Antalya'da meydana gelen selde AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek, kendi hayatını hiçe saydı, boyu kadar suyla dolu bodrumda mahsur kalan kediyi kurtardı. Tamamen sel sularıyla dolu olan bodrum katına giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi kurtardı. İşte o anlar...

İhlas Haber Ajansı Giriş: 14.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:31 facebook

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