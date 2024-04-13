Antalya'daki teleferik kazası açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında, teleferik bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikanlandırılmış bir şirkete yaptırıldığı iddiasını yalanladı.

Merkezden yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, "Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiası doğru değildir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir" denildi.