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        Haberler Gündem Güncel Antalya'daki teleferik tesisi kapatıldı

        Antalya'daki teleferik tesisi kapatıldı

        Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan teleferik kazasının ardından tesis kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:54 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:54
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        Teleferik tesisi kapatıldı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik tesisi, kazanın ardından "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

        Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        VATANDAŞLARIN ALANA GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR

        Bölgeye kara yoluyla ulaşımın sağlandığı giriş noktasında görev yapan polis ekibi güvenlik önlemi alarak yetkililer dışında vatandaşların alana gitmesine izin vermiyor.

        Fotoğraf: AA

        Diğer taraftan normal zamanda vatandaşların teleferiğe biniş sağladığı tesis ise polis ekiplerince "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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