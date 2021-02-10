Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftten geriye hüzünlendiren fotoğraflar kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftten geriye hüzünlendiren fotoğraflar kaldı

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybedenler arasında bulunan Harun Can Ateş ile 6 aylık hamile eşi Sevgi'nin, bebeklerinin ultrason görüntüsüyle çektirdikleri fotoğraflar duygulandırdı.

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftten geriye hüzünlendiren fotoğraflar kaldı
AA

AA muhabirinin, Ateş çiftinin yakınlarından edindiği bilgiye göre, Harun Can (23) ve Sevgi Ateş (23) çocukluk yıllarından bu yana birbirlerini seviyordu. Birbirlerine olan sevgileriyle örnek gösterilen çift, 7 ay önce yaptıkları düğünlerinin davetiyesine "Sonsuzluğa uzanan sevgi dolu birliktelik" yazdırdı.

Aşklarının 9 Şubat 2012'de başladığını sosyal medya hesaplarından duyuran Harun Can ve Sevgi Ateş, yine bir 9 Şubat günü geçirdikleri kazada hayatlarını kaybetti. Çiftten geriye bebeklerinin ultrason görüntüsüyle çektirdikleri fotoğraflar ve cinsiyetini öğrendikleri gün düzenledikleri etkinliğin görüntüsü kaldı.

- 14 yıl sonra anne olmuş

Aynı kazada hayatını kaybeden Şükriye Ateş'in ise evlendikten 14 yıl sonra oğlu Harun Can'ı dünyaya getirdiği öğrenildi.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve Belek Turizm Merkezi'ndeki bir kreşte öğretmenlik yapan Sevgi Ateş'in, aynı kazada ölen kardeşleri Gülsüm Em ve Sevda Em'e hem ablalık hem de annelik yaptığı belirtildi.

Kazanın ardından çiftin yakınlarından biri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu acının tarifi yok. 14 yıl sonra evlat sahibi olan yengem. Seneler sonra sevdiği kıza kavuşan oğlumuz. Küçük yaşta annesiz kalıp kardeşlerine hem anne hem de abla olan güzel gelinimiz ve kardeşleri ve tabii dünyaya gelmek için gün sayan bir bebek. Koca bir aile yok oldu. Allah onları ölümde de ayırmadı." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Ali Em'in kullandığı 07 AOF 750 plakalı otomobil, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobille dün çarpışmış, kazada sürücü Em, diğer otomobilde bulunan Harun Can, Sevgi ve Şükriye Ateş ile Gülsüm Em ve Sevda Em hayatını kaybetmişti. İki otomobildekilerin de akraba olduğu belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME