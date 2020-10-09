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Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, şef Mahir Seyrek yönetimindeki DOB Korosu, opera ve operet sevenlerin yakından tanıdığı G. Verdi, E. Kalman, F. Lehar ve G. Bizet gibi bestecilerin eserlerinden seçkin örnekleri, piyanist Metin Kiper eşliğinde konserde seslendirecek.

Konser, 13 Ekim Salı günü akşam saatinde Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Solist sanatçılar Arzu Aydoğdumu, Işılay Meriç Karataş, Gizem Şener, Seçil Eyilikeder, Tuğçe Oğuzülgen, Atay Ergezen, Burak Pektaş ve Onur Aspaslan, "Şen Dul, Çardaş Prensesi, Hoffmann'ın Masalları, La Traviata ve Carmen eserlerinin en bilinen parçalarını seslendirecek.