Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, son dört yıldır İstanbul'a kaptırdığı birinciliğini geri aldı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan iki kenti İstanbul ve Antalya'nın son 10 yıllık rakamlarıyla karşılaştırma yaptı. İstanbul ve Antalya arasında 2000'li yılların başından itibaren devam eden rekabet olduğuna dikkati çeken Yavuz, iki ilin rekabetinin Galatasaray- Fenerbahçe derbisine benzediğini ve dünyada örneği olmadığını kaydetti.
BİRİ ŞEHİR BİRİ SAHİL
İki şehrin turizmde iki farklı destinasyon özelliği taşıdığına dikkati çeken Yavuz, İstanbul'un şehir, Antalya'nın ise sahil özelliğiyle öne çıkan Türkiye'nin toplam turist sayısının yarısından fazlasına sahip en önemli iki değeri olduğunu vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en son Türkiye ve İstanbul turist rakamlarını ekim ayı sonu itibariyle açıkladığını belirten Recep Yavuz, Antalya, İzmir, Muğla gibi illerin ise kasım sonu rakamlarının da belli olduğunu söyledi. Yavuz, ekim ayı sonu itibariyle Türkiye'ye gelen toplam turist sayısının 35 milyon 571 bin olduğunu, henüz açıklanmayan kasım sonu rakamıyla bu sayının yaklaşık 40 milyon tahmin edildiğini vurguladı.
SON DÖRT YILDIR İSTANBUL LİDER
Son 10 yılın iki il karşılaştırmasına bakıldığında 2008 yılından 2014 yılına kadar Antalya Türkiye birincisi iken, 2014'ten 2017'ye kadar birinciliği İstanbul'a kaptırdığını anlatan Yavuz, "2013'te Antalya 11 milyon 322 bin iken İstanbul 11 milyon 272 binle çok yaklaştı. 2014'te ise İstanbul 11.8 milyon turist sayısına ulaşırken, Antalya yaklaşık 11.5 milyonda kaldı. Antalya ilk kez İstanbul'un gerisinde kaldı. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da İstanbul birinci oldu. 2017 yılında Antalya 10 milyon 486 bin kişi sayısıyla, İstanbul'un 10 milyon 840 bin turist sayısına çok yaklaştı" dedi.
EKİM SONU İTİBARİYLE FARK 1 MİLYONUN ÜZERİNDE
Recep Yavuz, resmi rakamlara göre bu yılın ekim ayı sonu itibariyle Antalya'nın 12.5 milyon rakamını geçtiğini, İstanbul'un ise 11 milyon 340 bine ulaştığını söyledi. Antalya'ya gelen turist sayısının kasım ayı sonu itibariyle Antalya Havalimanı'nda 12 milyon 513 kişiyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda 350 bini aştığını, toplamda 13 milyona yaklaştığını belirten Yavuz, "İstanbul'a ise açıklanan resmi rakamlara göre ekim ayı sonu itibariyle 11 milyon 340 bin kişi gelmiş. Bu yılın kasım ayı verileri ise henüz açıklanmadı. Ancak geçen yılın kasım ayında 830 bin kişi gelmiş ve bu yıl 1 milyon kişi olduğunu varsaysak bile 12 milyon 340 bin kişi olur. Dolayısıyla Antalya'nın gerisinde kalır" diye konuştu.
GECELEME SAYISINDAKİ FARK DAHA BÜYÜK
Gelen turistin geceleme sayıları açısından bakıldığında ise Antalya'nın İstanbul'a daha büyük fark attığına dikkati çeken Recep Yavuz, Antalya'ya gelen yaklaşık 13 milyon turistin geceleme sayısı ortalaması 9 gün iken, İstanbul'daki bu ortalamanın 6 düzeyinde olduğunu söyledi. Yavuz, "Geceleme sayısı bakımından da Antalya Türkiye turizminde bir numara" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.