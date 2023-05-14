Antalya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Antalya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Antalya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Antalya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Antalya Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.50 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 66.1 oldu. Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 557.201 oyla yüzde 51.84 - Recep Tayyip Erdoğan: 440.681 oyla yüzde 41.00 - Sinan Oğan: 68.972 oyla yüzde 6.42 - Muharrem İnce: 7.911 oyla yüzde 0.74 aldı. Antalya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Antalya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.68 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:05 itibarıyla yüzde 39.7 oranında açıldı. 2023 Antalya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 273.377 oyla yüzde 44.66 - Cumhur İttifakı: 260.024 oyla yüzde 42.47 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 36.948 oyla yüzde 6.03 - Ata İttifakı: 11.699 oyla yüzde 1.92 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.120 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:05 itibarıyla 2023 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

