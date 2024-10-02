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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 23 yaşındaki Zehra Gün'ün şüpheli ölümü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        23 yaşındaki genç kadının şüpheli ölümü!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan butiğin ikamet olarak kullanılan 2'nci katında yaşayan 23 yaşındaki Zehra Gün, yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:49
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        23 yaşındaki genç kadının şüpheli ölümü!
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        Antalya'da olay, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir butikte yaşandı.

        Edinilen bilgiye göre, Antalya merkezde yaşayan 23 yaşındaki Zehra Gün isimli genç kadın, dün akşam geç saatlere kadar butiğin üst katında erkek arkadaşıyla alkol aldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre sabah iş yerini açmak için kalkan erkek arkadaşı genç kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

        Genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Zehra Gün'ün Antalya'da bir güzellik merkezinde çalıştığı, sık sık Manavgat'taki erkek arkadaşının yanına geldiği bildirildi.

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        #Zehra Gün
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