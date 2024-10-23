Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında otomobille drift yapılarak trafiğin tehlikeye sokulduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

BAŞKA ARACIN PLAKASINI TAKTI

AA'da yer alan habere göre ekipler, oto tamircisi E.Ş'nin otomobile tamirhanede bulunan başka aracın plakasını taktığını ve sahibinden izinsiz aldığı araçla drift yaptığını tespit etti.

74 BİN 500 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Yakalanan E.Ş'ye "drift yapmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "güveni kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 74 bin 500 lira ceza kesildi.