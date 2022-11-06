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2 liselinin öldüğü caddedeki hız sınırı 70 değil, 50 kilometre

DHA

2 liselinin öldüğü caddedeki hız sınırı 70 değil, 50 kilometre


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı skuterdeki 2 lise öğrencisinin öldüğü kazanın yaşandığı caddede, polisin 70 kilometre olarak belirttiği hız limitinin 50 kilometre olduğu ortaya çıktı. UKOME'nin açıkladığı hız sınırı soruşturma dosyasına girerken, kaza tutanağında skuterin 65 metre uzağa fırladığı kaydedildi.
Kaza, 22 Ekim gecesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki öğrencilere, Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada Balcı ve Kayahan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Gülmez ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
'80 KİLOMETRE HIZ' İDDİASI
Muhammed Can Gülmez, olay sonrası emniyette verdiği ifadesini mahkemede yineleyerek, "Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halindeydim. Refüjden palmiye ağaçlarının arasında iki şahıs bir anda yola çıktı. Sağa direksiyonu kırdım ancak kaza gerçekleşti, kusurum yoktur" dedi. Gülmez, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.
AVUKATI İTİRAZ ETTİ, MAHKEME REDDETTİ
Antalya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukluluk kararı verilen Gülmez'in avukatı Şali Arslan, itirazda bulundu. Mahkeme talebi reddederek, Gülmez´in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Soruşturma kapsamında bölgedeki mobese ile iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntüleri toplandı. 15 ayrı noktada 30'a yakın kamera, incelemeye alındı.
HIZ LİMİTİ 50 KİLOMETRE
Diğer yandan Ada Kayahan'ın ailesinin avukatı Oğuz Sarıçobanoğlu, polis ekiplerince olay yerinde hazırlanan kaza tutanağında Portakal Çiçeği Caddesi'ndeki hız sınırı limitinin 70 kilometre olarak belirtildiğine dikkat çekti. Sarıçobanoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planma ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'na yaptıkları resmi başvuruda, 'Portakal Çiçeği Caddesi üzerinde yerleşim içerisi kanun ve yönetmelikler tarafından belirlenen 50 km/s hız sınırının uygulanması gerektiği' yönünde tebliğ edilen resmi yazının da soruşturma dosyasına alındığını açıkladı.
SKUTER 65 METRE FIRLAMIŞ
Sarıçobanoğlu, uzmanla yapılan teknik inceleme ile kazaya ilişkin mobese ve güvenlik kamerası görüntülerinden otomobilin hızının en az 140 kilometre olduğunu iddia etti. Kaza tutağında da otomobilin çarptığı skuterin, 65 metre uzağa fırladığı belirtildi. Ayrıca sürücünün yaya geçidine yaklaştığında hızını azaltmama kuralını ihlal ettiğine yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-11-06 11:21:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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