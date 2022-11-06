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Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 4-2

DHA

Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 4-2


Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA) -
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Serkan Çimen, Kamil Çetin
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Luyindama (Dk. 26 Ghacha), Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Ufuk Akyol, Nakajima (Dk. 87 Mehmedi), Larsson (Dk. 68 Luiz Adriano), Haji Wright (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar)
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano Biraschi (Dk. 89 Salih Dursun), Rayyan, Dresevic, Caner, Jimmy Durmaz, Ozdoev (Dk. 68 Kerim Frei), Shukurov, Kouassi (Dk. 89 Levent Mercan), Colley, Diagne
GOLLER: Dk. 35 Haji Wright, Dk. 41 ve Dk. 84 Güray Vural, Dk. 45+2 Veysel Sarı (Antalyaspor), Dk. 4 Colley, Dk. 19 Diagne (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Soner Aydoğdu (Antalyaspor), Viviano, Shukurov, Ozdoev (Fatih Karagümrük)
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekip ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.
4'üncü dakikada savunmanın arkasına sarkan Diagne'nin pası kaleye paralel olarak giderken, arka direkte topa yetişen Colley'in yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-1.
8'inci dakikada defanstan atılan ara pasta Diagne tek dokunuşunda Kouassi topu önünde buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi'nin vuruşunu kaleci Alperen soluna yatarak iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.
19'uncu dakikada Karagümrük atağında sağ kanatta ceza alanına giren Colley'in pasında Diagne iki rakibini geçtikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.
23'üncü dakikada Colley'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Jimmy Durmaz'ın sol ayağıyla sert vuruşunu kaleci Alperen müthiş bir refleksle kurtardı. Boşta kalan topa Diagne vururken, hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
33'üncü dakikada Ghacha ceza alanı dışına kadar sürüklediği topu Nakajima'ya verdi. Bu oyuncu da solunda duran Larsson'a aktarırken, yaptığı vuruşu kaleci Viviano iki hamlede kale çizgisinde kontrol etmeyi başardı.
35'inci dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan altıpas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Haji Wright kafayla topu ağlara yolladı: 1-2.
41'inci dakikada Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasında Diagne topu uzaklaştırmak isterken Güray Vural ceza alanı dışında topu önünde buldu. Güray Vural'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruş uzak kale direğinin olduğu noktadan kaleci Viviano'nuyu geçerek ağlara gitti: 2-2.
45+2'nci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde topun başına geçen Fernando'nun altıpas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.
49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Colley'in altıpas içerisine ortasına Ozdoev topuğuyla şık bir vuruş yaparken meşin yuvarlak çok az farkla auta çıktı.
66'ncı dakikada savunmada Kudryashov'un büyük hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
69'uncu dakikada Ghacha'nın ceza alanı içerisi sağ kanattan ortasına Haji Wright'ın gelişine yaptığı vuruş yandan auta gitti.
82'nci dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Diagne kafayı vururken meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
83'üncü dakikada Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunması topu uzaklaştırmak isterken Güray Vural meşin yuvarlağı önünde buldu. Güray Vural'ın ceza alanı dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruş Karagümrük savunmasına da çarparak ağlara gitti: 4-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor ile Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-11-06 19:04:09

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