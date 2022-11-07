Otomobil ile çarpışan motosikletli Hatice öldü, arkadaşı yaralı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Hatice Erdem (21), motosikletiyle eve giderken, otomobille çarpıştı. Kazada Erdem yaşamını yitirirken, arkasında oturan kız arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi'nde meydana geldi. Kentte otomobil firmasında çalışan Hatice Erdem, 07 BBM 041 plakalı motosikletle kız arkadaşıyla birlikte yola çıktı. Erdem'in kullandığı motosiklet ile H.B. yönetimindeki 15 AAE 847 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletli Erdem ile arkadaşı, kazada yola savruldu. Başlarında kask olan Hatice Erdem ve arkadaşı, kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem yaşamını yitirirken, sağlık durumu iyi olan arkadaşı ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Erdem'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ne götürüldü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.B. ise gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-07 11:52:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.